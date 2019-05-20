Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1111 sayılı ‘Askerlik Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, bedelli askerliği sürekli hâle getiriyor. Bedelli ücretinin 31 bin TL olarak belirlendiği teklife göre, uygulamadan bakaya ve asker kaçakları yararlanamayacak. Yükümlüler erteleme süreleri içinde bedelli hakkını kullanabilecek. Askerlik süresinin altı ay olarak düzenlendiği teklifte uzun dönem askerlik ise 12 ay öngörüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yarın düzenlemenin detaylarını AK Parti Grup Toplantısı’nda açıklaması bekleniyor. Aynı gün ise teklifin TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

ŞENTOP’TAN İFTAR

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Mayıs Salı günü tüm partilere mensup eski ve yeni milletvekilleri için iftar verecek. Meclis’teki iftara; Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Meclis başkanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bakanlar, kuvvet komutanları davet edildi. Mevcut milletvekillerinin yanı sıra iftara üç bin kişi davet edildi.