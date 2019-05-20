Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Uşak eski Cumhuriyet Savcısı İlker Çetin, Marmaris eski Hakimi Serdar Göçer ve Çeşme eski hakimi Esra Selçuk'u gözaltına aldı. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan sanıklar hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar İlker Çetin, Serdar Göçer ve Esra Selçuk ile avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mütalaaya katılmadıklarını belirten sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan İlker Çetin'e 12 yıl, Serdar Göçer'e 8 yıl, Esra Selçuk'a ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilip, dava bitirildi.