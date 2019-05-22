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Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu reddetti
22.05.2019 - 13:11 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa Mahkemesi tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu reddetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Osman Kavala,
626384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626384.aspx
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