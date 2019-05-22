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Mesut Kundakçı'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası
22.05.2019 - 13:24 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi.
Etiketler : mesut kundakçı,
626386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626386.aspx
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