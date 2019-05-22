Köprülerden geçişlere cezaların iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun teklifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili düzenlemeler içeriyor. TRT personeli disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri içeren teklifte MTA ruhsatlarına ilişkin düzenleme yer alıyor. Teklif 15 Temmuz Şehitler köprüsünden hatalı geçişlerin cezaların iptalini içeriyor.
Köprü cezalarına af getiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
22.05.2019 - 19:23 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Köprülerden geçişlere cezaların iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Etiketler : TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu,Köprü cezaları,
626468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626468.aspx
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