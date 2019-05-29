Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğalgaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konutun fiziki durumu büyük ölçüde tamamlandı. Bu yıldan itibaren yapımı tamamlanacak konutlar ise hak sahiplerine teslim edilecek. Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, birinci ve ikinci etapta yaklaşık 1830 konutun bitme aşamasına geldiğini belirterek “Üçüncü etapta 291 konut ve 16 dükkân yüzde 55, dördüncü etapta 468 konut ile 20 dükkân yüzde 70, beşinci etapta ise 474 konuttun gerçekleşme oranı yüzde 45’ler seviyesinde” dedi.