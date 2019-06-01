Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ABD’nin Florida eyaletinde yer alan, Clearwater şehrinde meydana geldi. Bir timsah, alçakta yer alan pencereden bir evin mutfağına girdi. Mutfaklarında bir timsahla karşılaşan ev sahibi ise hemen panikle yatak odasına kaçtı.

Yatak odasının kapısını kilitleyen ev sahibi polise durumu bildirerek, "Yatak odamdayım ve kapımı kilitledim. Siz gelene kadar buradan çıkmıyorum" dedi. İhbar üzerine timsahı evden çıkarabilecek bir uzmanla beraber olay yerine giden polis, timsahı evden çıkarmayı başardı.

Polisin olay sonrası yaptığı açıklamada, timsahın evde birkaç şişeyi kırması sonucu hafif yaralandığını, ev sahibinin ise olayda yara almadığı belirtildi.

Ayrıca timsahın ise özel bir çiftliğe gönderileceği açıklandı.