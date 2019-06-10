Türk Günü etkinlikleri nedeniyle ABD'ye giden Bakan Gül, Newyork'taki  temaslarını tamamladıktan sonra Washington'a geçecek. Bakan Gül, 11-12 Haziran'da  Washington'da çeşitli görüşmeler yapacak, ziyaretlerde bulunacak.

Gül, 11 Haziran Salı günü ABD Adalet Bakanı William Barr ile bir araya  gelecek. Gül ve Barr arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki adli işbirliği  konuları masaya yatırılacak. Ayrıca görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)  elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Gül 12 Haziran'da ise Kongre üyeleri ve ABD'deki sivil  toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

Jamestown Foundation ve Türk Miras Vakfında (Turkish Heritage  Organization) düzenlenecek toplantılarda da siyaset ve akademi dünyasından önemli  isimlerle görüşecek olan Bakan Gül, Maryland'deki ABD Diyanet Merkezini ziyaret  edecek.