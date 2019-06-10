Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ şüphelileri Y.G, N.Ç, İ.A, M.R ve İ.B'yi yakaladı.

Yakalananlardan Y.G'nin, Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) ihraç edildiği ve hakkında kısa süre önce gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

M.R ve N.Ç, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheli Y.G, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.