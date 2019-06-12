Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü militanları ile güvenlik güçleri temas sağladı. Çıkan ilk çatışmada 4 asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan bölgeye havadan ve karadan takviye gönderildiği teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun aralıksız sürdüğü bildirildi.
Tunceli'de teröristlerle çatışma çıktı: 4 asker yaralı
12.06.2019 - 01:21 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü militanları ile güvenlik güçleri temas sağladı. Çıkan ilk çatışmada 4 asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : tunceli,tunceli operasyon,terörist,
630446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630446.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER