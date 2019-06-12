Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Birlik ve beraberlik’ gibi söylemleri dilinden düşürmeyerek vitrinde farklı bir imaj çizmeye çalıştı. Ancak bu makyaj çok uzun sürmedi. İmamoğlu 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından gerçek yüzünü göstermeye başladı. İmamoğlu’nun son skandalı Ordu’da yaşandı. Karadeniz turunu tamamlayıp İstanbul’a dönmek için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda olay çıkardı. Vatandaşın kullandığı salon yerine izni olmadığı hâlde VIP salonunu kullanmak isteyen İmamoğlu ve beraberindeki CHP’liler hem Ordu Valisi’ne hem de görevli polislere hakaretler yağdırdı. İmamoğlu, kendisine refakat eden polislere hitaben “Bu vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin” ifadesini kullandı. ‘İtlik’ çıkışıyla büyük tepki toplayan İmamoğlu bir süre ortalıktan kayboldu. Günler sonra ekran karşısına çıkan İmamoğlu, CHP’lilerin hakaret etmediğini öne sürerek komik bir çıkışta bulundu. Ekrem İmamoğlu ‘itlik değil basitlik dedim’ diyerek milyonların zekâsıyla alay etti, tepkilere rağmen özür çağrılarına sessiz kaldı.