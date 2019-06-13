Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde tespit edilen 2 terörist; Van İl Jandarma Komutanlığınca, 13 Haziran 2019 tarihinde icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
Van’da 2 terörist etkisiz hale getirildi
13.06.2019 - 23:57 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Temdürek Dağı’da düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Van,
630870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630870.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER