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Soylu: 'Yılbaşından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi'
16.06.2019 - 11:09 | Son Güncelleme: 16.06.2019 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şırnak’ta büyük bir operasyon yapıyoruz. Evlatlarımız önemli bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken saatlerinde 8 teröristi etkisiz hale getirildi. Bir evladımız da ağır yaralandı ancak maalesef kurtarılamadı. 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bir ayı aşkın süre içinde 100’ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirildi. Yılbaşından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : soylu,yılbaşı,terörist,
631285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631285.aspx
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