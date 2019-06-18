Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş şöyle dedi: 29 bin fark açıklamıştı, fark daha sonra 13 bin 700’lere kadar düşmüştü. Biz oyların sayılmasını istedik, CHP sayılmasın diye itirazlarda bulundu. Diğer konu da tartışma sırasında bazı vaatler dile getirdi, onlarca kreş açacağını söylemişti, Beylikdüzü’nde her mahalleye bir kreş açılma vaadi sorulmuştur ancak buna cevap verememiştir. Vaatlerin sadece ikisini yapabilmiştir. Mali olarak Beylikdüzü Belediyesi’ni aldığında belediyenin 104 milyon borcu vardı, kendisi devrettiğinde 457 milyon TL borçla devretmiştir. Aynı zamanda kendisinden önceki 5 yılda AK Parti’li Yusuf Uzun 15 milyonluk satış geliri elde etmiştir, kendisi 2019’da görevi bıraktığı zamana kadar 140 milyonluk satış geliri elde etmiştir, bunlar merkezi hükümetin gönderdiği kaynakların dışında inşaat harçları, emlak vergileri dışındadır. Satış gelirleri dokuz kat artmış, belediye bütçesi 4,5 kat artmış, ancak vaatlerin sadece ikisi hayata geçmiştir. Hem bu kadar kaynak kullanıldı hem de bu projeler hayata geçirilmedi, Ekrem Bey bunları ortaya koysun.

ORDU VALİLİĞİ: TUZAK KURULMADI

Bu arada Ordu Valiliği de İmamoğlu’nun iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: İmamoğlu tarafından dile getirilen ‘Ordu Valisi bize tuzak kurdu.’ ifadesi gerçeği yansıtmamakta olup devletin ve valisinin hiçbir vatandaşına tuzak kuramayacağı hususu kamuoyunun takdirlerine sunulur.