Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar şunları söyledi: “Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli. Burada herhangi bir kaza bela olmadan bunu da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Kara, deniz, hava araçları kullanmak suretiyle bu intikaller gerçekleşecek. Bu manada TSK’nin ulaştırma imkânlarından azami ölçüde yararlanmayı planlıyoruz.” Kanun’un resmîleşme süreci esnasında dile getirilen bazı iddiaları hatırlatan Bakan Akar “Bütün vatandaşlarımızın içi müsterih olsun. Terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık veya zafiyet kesinlikle mevzubahis değil. Arakadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar” diye konuştu.

Bu arada Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüşerek, Ege ve Akdeniz’de millî hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

SURİYE VE F-35’İ GÖRÜŞTÜLER

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili olan Mark Esper ile Brüksel’deki NATO Karargâhında ilk defa bir araya geldi. İki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin ehemmiyetine değinilen görüşmede ayrıca Suriye ve F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu. Esper’in Türkiye ve ABD bayrağı rozeti taktığı dikkat çekti.