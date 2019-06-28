Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ilk 5 ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522’ye yükseldiğini duyurdu.
Turist sayısında büyük artış
28.06.2019 - 11:16 | Son Güncelleme: 28.06.2019 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’ye ilk 5 ayda gelen turist sayısı yüzde 11,3 artarak 12 milyon 757 bine yükseldi.
Etiketler : turist,sayı,artış,
633560 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633560.aspx
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