Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

VARLIK BARIŞI 6 AY DAHA UZUYOR

Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz.

YEDEK AKÇENİN YÜZDE 10 AYRILMASINI TEKLİF EDİYORUZ

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 50 TL OLUYOR

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz.

KLONLANMIŞ IMEI TELEFONLAR 4 AYDA KAPATILACAK

Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.

İSTANBUL YAKLAŞIMI BENZERİ YENİDEN BORÇ YAPILANDIRMA

Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için bir düzenleme getiriyoruz. Geçmiş dönemde İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. 2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar içinde müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacaktır.

Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğinin kanunsuz olmadığını belirtti.