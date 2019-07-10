Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmelerin olumlu geçtiğini söyleyen Aybet “S-400 alıyoruz; çünkü şu anda bize en iyi verilen tavsiye ve teklif S-400’dü. Kongreden çıktı, onaylandı. Tabii ki Başkan’ın bunu yürürlüğe koyması için belli mekanizmalar var. CAATSA yaptırımlarında ‘gri’ alanlar var. Biz aslında kendi füze ve hava savunma sistemimizi kurmak istiyoruz. Bunun için de hâlâ başka alternatiflere, S-400’den öteye bakıyoruz. Burada ABD'nin Patriot önerilerine de açığız yani bu iş burada bitmiş değil. Teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda kararlıyız" dedi.