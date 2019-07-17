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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbil saldırısına ilişkin açıklama
17.07.2019 - 16:45 | Son Güncelleme: 17.07.2019 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun."
Etiketler : ak parti,erbil,saldırı,açıklama,
637633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637633.aspx
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