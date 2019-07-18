Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ ve Ankara Üniversitesinden bilim adamları, son bin 500 yılın verileriyle İstanbul ile çevresi için deprem senaryosu hazırladı. Araştırma kapsamında Marmara Bölgesinde Kuzey Anadolu Fayı’nın geçtiği segmentlerin yer aldığı Batı (Tekirdağ havzası), Merkez (Kumburgaz havzası) ve Doğu (Çınarcık Havzası) olmak üzere bölgenin tarih boyunca yaşadığı depremler incelendi. Buna göre İstanbul’un hemen güneyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı’nda doğudan batıya doğru sırasıyla 7,5, 7,4 ve 7,2 büyüklüğünde depremler beklenmekte.

TSUNAMİ DE OLABİLİR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener “Şu anda 7,2’lik bir enerji birikmiş durumda. Bu büyüklükte deprem yaşanır sürpriz olmaz. Bu 15 gün, bir ay ya da on sene sonra olabilir demiyorum ama bu periyot içerisinde bazı depremlerle karşılaşacağız. Muhtemel afette en çok İstanbul etkilenecek. Deprem, Marmara çevresindeki on ili de vuracak. Tarihsel kayıtlarda Marmara Denizi içerisinde tsunami görülmüş. Çok ciddi bir tsunami beklenmesin ama denizin tabanında meydana gelecek heyelanlardan sonra olacak. Bu heyelanlar tsunami oluşturacak. Böylelikle meydana gelecek zarar kat ve kat büyük olacak” diye konuştu.

BİRÇOK YER TEHLİKEDE

Araştırmaya katılan Doç. Dr. Fatih Bulut da şunları kaydetti: Anadolu’da da irili ufaklı pek çok fay var ama bunlar Kuzey Anadolu Fayı’na göre hareketi daha yavaş biriktiriyorlar ve deprem hazırlık süreçleri oralarda elimizdeki kayıtlara göre çok daha uzun sürdüğü için biz onların nerede ve ne büyüklükte deprem üreteceğini öngöremiyoruz. Örneğin bir fay iki bin yıldır suskun gibi görünüyor ama her yıl az da olsa 1-2 milimetrelik bir hareket biriktirdiği için bir gün beklenmedik bir anda büyük bir deprem meydana getirebiliyor. Depremi Marmara’da beklerken Van’da ya da Kütahya’da olabiliyor, çünkü orada bu süreç gözle rahat görülemeyecek yavaşlıkta ve çok uzun bir sürede yaşanıyor. Aslında Türkiye’nin birçok yeri için bu tehlike mevcut.