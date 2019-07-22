Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek, içerisindeki silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, diğer malzemelerle, sığınakların imha edilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve gizleyenleri bularak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ilçesinin kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon yapıldı.

20 Temmuz saat 22.30'dan itibaren jandarma komando timleriyle başlatılan, "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik-05 Özel Birlik Operasyonu" saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı. Operasyonda, 17 ayrı noktada 1 milyon 378 bin 700 kök Hint keneviri, kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 750 metre su hortumu ve borusu ile su motoru ele geçirildi. Söz konusu bölgede kenevir tarlasında çalışan A.K, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

5 OPERASYONDA 10 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ



Ele geçirilen Hint keneviri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildi. Operasyon bölgesindeki yol kontrolleri ve adli aramalarda, hakkında 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan B.D. ile 6 suçtan aranan B.Y. yakalandı, bir kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı. Kentte son 5 operasyonda ele geçirilen Hint keneviri sayısı 10 milyon 899 bin 778 köke ulaştı.