İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “21 Temmuz’da Van’da, Van İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu 1’i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu. Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Gri kategoride aranan terörist teslim oldu
23.07.2019 - 09:07 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu 1’i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu” denildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “21 Temmuz’da Van’da, Van İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu 1’i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu. Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Etiketler : Gri kategori,
638934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638934.aspx
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