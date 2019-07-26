Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.



HASTANEYİ HEDEF ALDILAR



Pakistan'da geçtiğimiz günlerde Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastane yakınında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralanmıştı. Patlama nedeniyle hastanenin acil servis bölümünün bir kısmının tahrip olduğu ve tahliye edildiği öğrenildi. Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Yerel kaynaklar, intihar bombacısının bir kadın olduğunu açıkladı.



O ÖRGÜT ÜSTLENDİ



Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamadan önce güvenlik noktasında silahlı saldırganlar tarafından 2 polisin öldürüldüğü belirtildi. Saldırıyı "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) örgütü üstlendi.