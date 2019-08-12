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Bakan Akar: 'Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı'
12.08.2019 - 10:32 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde kurulacağını belirterek, "B ve C planlarımız hazır, kendi faaliyetlerimiz olacak. Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adımın atılacağını tahmin ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan akar,
643372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643372.aspx
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