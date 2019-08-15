Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müslümanların inanç, ahlak ve gelecek adına iki büyük üniversal ilkeye ve ahlaka sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş “Birincisi, Allah’a kullukta buluştukları tevhit inancıdır. İkincisi de kardeşlikte buluştukları vahdet ahlakıdır. Müslümanların daha iyi bir hayat ve gelecek kurmalarının yegâne yolu bu iki ilkeyi hakkıyla hayata hâkim kılmalarıdır. Bir İslam düşmanlığı projesi olarak ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ve İslam’ı, şiddet ve terörü besleyen bir ideoloji gibi göstermeye çalışan İslamofobi endüstrisi ile mücadele etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, dini istismar ederek menfaat elde eden ve terör örgütü kuran yapılarla birlikte mücade çağrısında bulunara, “İnancımızın en mukaddes değerler ve kavramlarını istismar eden, İslam adına terör estiren, Müslüman beldeleri harabeye çeviren, barış ve esenlik dini İslam’a, birlik ve beraberliğimize en büyük kötülüğü yapan terör örgütleriyle mücadele etmemiz gerekiyor. İslam ümmeti olarak bizler, kendi aramızda beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğimizde, imkânlarımızı birleştirerek ortak çalışmalarımızı geliştirdiğimizde coğrafyamızdaki birçok mesele kolayca çözülebilecektir” diye konuştu.