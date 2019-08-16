Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu şunları söyledi: Ön mutabakatın bir başlangıç olduğunu söyledik. Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var. Onun içinde müşterek hareket merkezinin kurulmasını kararlaştırdık. Amerika’dan müşterek hareket merkezinin kurulması için bazı askerlerin gelmekte olduğunu biliyoruz. Bu bölgenin istikrar kavuşturulması gerekiyor. Sorunların çözümü için müşterek hareket merkezinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Amerika’nın oyalama taktiği burada geçerli olmayacaktır. Maalesef Menbiç’te böyle bir oyalamaya gidip sözlerini tutmadılar. Fırat’ın doğusundaki bölge terör yuvası durumundadır. Bunları görüşürken bile Amerika teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Burada samimi olmaları gerekiyor. Sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Atılan adımlar doğru ama bunun sonuçlandırılması gerekiyor.



Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi.