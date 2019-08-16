Ayrıntılar geliyor...
Yedek subay ve astsubay alım tarihleri açıklandı!
16.08.2019 - 10:15 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.'' denildi.
Etiketler : asker,subay,astsubay,alım,tarih,
644064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644064.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER