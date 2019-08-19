Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün selin zarar verdiği bölgelere gitti. İmamoğlu, kendisine yönelik yapılan “Meteorolojinin uyarılarına rağmen önlem alınmadı” eleştirilerine cevap verdi. İBB Başkanı “Meteoroloji doğru zamanda, doğru ve önemli uyarıyı yapmamıştır. Yani, 12.30’da AKOM’a orta şiddetli bir uyarı gelmiştir. Zira 114 kilo yağmur düşmüştür. Ciddi bir fark var arada. Bütün kurumların tedbirleri alma konusunda erken uyarı sistemini de iyi bir şekilde işlemesi lazım. 15-20 dakika içerisinde yağış ile baş edilemez” dedi.



“AİLEMLE İLGİLENMEM LAZIM”

İmamoğlu, tatilde olmasıyla ilgili de “Yedi yaşındaki kızıma baba sevgimi göstermem lazım. On dört yaşındaki oğlumu kucaklayıp onu geleceğe hazırlamam lazım. 21-22 yaşındaki oğlumun da meslek hayatında güçlü olması için yanında olmalıyım. Hayatın görev tarafı ayrı, aile tarafı ayrı. Ben aile tarafını, yoğun bir 8-9 aylık Türkiye gündeminden sonra desteklemeye çalışıyorum. 2-3 gün ailemle birlikte olmak istedim. O ana afet denk geldi, hemen koştuk. Sorumluluklarımızın büyük olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.



“ALTYAPI GÖZDEN GEÇİRİLECEK”

En ciddi sıkıntıların Tarihî Yarımada’da yaşandığını söyleyen İmamoğlu “İstanbul’un altyapısını tümüyle gözden geçireceğiz. Bu konu bir seferberlik konusudur. Tam da 17 Ağustos’ta, depremin yıl dönümün de olması afetin bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu hepimizde tekrar hatırlattı” diye konuştu. Bu arada İmamoğlu ailesinin önceki gün Bodrum’da olduğu öğrenildi.



METEOROLOJİ: ERKEN UYARDIK

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Başkan İmamoğlu’nun iddialarına “Kendisi dün (önceki gün) 12.30’da yayımladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır” cevabını verdi. Yapılan açıklamada, önceki gün İstanbul için yayımlanan uyarıda yağış şiddetinin “kuvvetli” olarak rapor edildiği belirtildi.



ESNAFTAN SİTEM!

Eminönü’ndeki incelemeleri sırasında İmamoğlu’na sitem eden bir esnaf “Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık? Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz? Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun” diye konuştu. İmamoğlu da “Herkes burada. Her zaman irtibat hâlinde olacaksınız. Maddi manevi yanınızdayız” diye cevap verdi.