Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Doğu Akdeniz skandalını konuşuyor. Nevşehir’de “Doğu Akdeniz’de zengin petrol var, doğalgaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye” açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, Türk sondaj gemilerinin Akdeniz’de bulunduğundan haberinin olmadığını itiraf etti. Ülke yönetimine aday bir parti liderinin ülkenin aylardır konuştuğu gemilerden haberinin bulunmaması alay konusu oldu.

CHP liderine cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu tepkisini şöyle dile getirdi: “Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz’de bizim ve KKTC’nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros’u Yunan gemisi sanıyor herhâlde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Millî davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan’a bu konuda bilgi vermeye hazırız.”



BİLMEMESİ ENDİŞE VERİCİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu’nun “En temel bilgilerden yoksun bir açıklama yaptığını” söyledi. “Vatandaşlarımız, CHP Genel Başkanı’nın dış politika konusunda benzer yanlışlarına daha önce de defalarca kez şahit oldu. Ancak bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez bir durumdur” diyen Çelik şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki bu güçlü duruşu, dost/hasım tüm taraflara belli edilmiştir. Bu durumun Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilinmemesi siyaset hayatımız adına kaygı vericidir. Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır. Kılıçdaroğlu bilsin ya da bilmesin, hükümetimiz Doğu Akdeniz’de gerek kendi ulusal hak ve menfaatlerimizi, gerekse KKTC’nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumaya devam edecektir. Siyasi partilerin ülkemizin hak ve menfaatlerinden yana bir tutum sergilenmesi siyasi ve ahlaki bir gerekliliktir.”



AB’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulama kararını vermesinin ardından ise Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz’e doğru yola çıktı.



DÖNMEZ: DÜN, BUGÜN YARIN DA BURADAYIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Doğu Akdeniz’deki çalışmalara ilişkin sözlerine Twitter hesabından şu cevabı verdi: Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır; Fatih, Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz’de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız.