Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İDLİB'DE TÜRK KONVOYUNA SALDIRI

İdlib'de sukunetin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerimiz sürekli yapıyoruz. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim askeri çözümü zorlamaya başladı. Rusların oradan taciz geliyor açıklaması doğru değil, menzil bakımından da uzak. Bu saldırıların burada ancak bir felakete yol açabileceğini anlatıyoruz, tüm tüm dünyaya da bu konuda çağrıda bulunuyoruz. İdlib Suriye'nin geleceği bakımından önemlidir. Eğer bu saldırılar ya da çatışmalar durdurulmazsa sayın Cumhurbaşkanımız da ihtiyaç olduğu zaman Putin'le görüşüyor. Ruslarla her düzeyde temasımız var hem dünkü saldırı ile ilgili hem de İdlib'de genel bir ateşkesin tesis edilmesi ile ilgili temaslarımızı sürdürüyoruz. Çünkü misyonumuzun görevi 9'uncu gözlem noktamızın güvenliğini sağlamak. Burası Astana çerçevesinde yaptığımız mutabakat çerçevesinde kuruldu. Rejimin ateşle oynamaması lazım. 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok.

ABD İLE MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ

ABD'den yetkililer geldi, çalışmalar sürüyor. ABD'nin ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz. Anlaştığımız ve anlaşamadığımız konular var. Müzakere sürecek, olmazsa kendi planımız var. NATO müttefiki olan bir ülkenin terörle ittifak kurması kabul edilemez. ABD'nin Türkiye'yi oyalayıp terör örgütüne silah vermesi kabul edilemez.