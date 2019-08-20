Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Zaman bazı yerlerde parlamalar olabilecektir. Bu saat itibariyle söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacaktır ve akabinde diğer işlemlere geçilecektir. 2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor.

Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var.

Kasım ayında Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz. 11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum.

Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, 'burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.' Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez.