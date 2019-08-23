Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınında 500 hektar alan kül oldu. Alevler 2 gün 5 saat sonra söndürüldü. Yangın bitti ancak bu sefer tartışmaları alevlendi. Yangına sadece helikopterle müdahale edilmesini eleştirerek Türk Hava Kurumu (THK) “Elimizde altı tane CL-215 tipi yangın söndürme uçağı var fakat Orman ve Tarım Bakanlığı yardım etmemizi kabul etmedi” açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu iddialara karşın “THK’nın elinde olan uçakların üçünün motoru bulunmuyor, faal olan diğer üçünün de ring kurma ihtimali yok. Bugün itibariyle bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. Bu uçakları uçurabilecek varsa gelsin uçursun” dedi. Bunun ardından da beş uçağın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından “Uçuşu uygundur” belgesi aldığı ileri sürüldü. Dün bu belgelere ilişkin konuşan Bakan Pakdemirli “Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Biz kamu kurumuyuz, bu iş çocuk oyuncağı değil. Benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor, nokta. Memuriyeti olanlar diyor ki ‘Ben bu uçağa binmem.’ ‘Bineceksin’ dediğin zaman, ‘Memuriyetten atın beni yine de binmem’ diyor. Hele ki bu saatten sonra devletin bir bakanı ‘Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz’ demiş, konu bitmiştir” ifadelerini kullandı.

THK’nin en büyük filonun kendilerinde olduğu iddiasına da açıklık getirmesini talep eden Pakdemirli “Hani neredeymiş 20 tane uçak? Altı tane apronda uçak görünüyor, üç tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor! Hani Vizontele’de vardı ya açıyorlar kaputu ‘Motor yok’ diyor. Böyle trajikomik tiyatroyla karşı karşıyayız” dedi.

“PARA VERMEDİK DİYE...”

Pakdemirli, bu olayın geri planında hükûmete yönelik siyasi bir saldırı bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: Sivil Havacılık’ın belgelerine gelince, dört tane ‘uçuşa elverişli’ sertifikası görünüyor ama iki tanesinin de sadece bunların kamu kurumu benzeri görünümü olduğu için idareten verildiği anlaşılıyor. Ben 30 yıllık bir pilot olarak bu belgelere güvenmiyorum. Bu hurda uçaklara bu zamana kadar biz 85 milyon avro vermişiz, bu sene 4 milyon avro vermedik diye mi oluyor? Yani bir adamı sırtında 40 yıl taşı, sonra indir, böyle mi olacak? THK uçaklarının kiralama fiyatı 3,5 kat, bir ton su atma maliyeti de yedi misli daha pahalı. Bunda ısrar etmenin THK açısından iki tane anlamı var, biri maalesef içinde bulunduğu finansal şartlar, diğeri siyasetin oyuncağı olmuştur. Ana muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor.