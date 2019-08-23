Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın odasından dinleme cihazı çıktı. Cihazın elektrik prizi içerisine gizlendiği öğrenilirken, uzman polisler belediyeye gelerek inceleme yaptı. Cihaz tutanak altına alındı ve daha sonrada emniyete götürüldü.

Dinleme cihazı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sandal, "Makam odamıza dinleme cihazı yerleştirecek kadar ne konuştuğumuzu, neler yapacağımızı merak edenler kimlermiş hep birlikte öğrenelim. Tüm Bayraklı, tüm İzmir kamuoyu öğrensin. İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden gelen, cihazı inceleyen ve bizleri bilgilendiren tüm polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Eminim odama dinleme cihazı yerleştirenler hızla bulunacaktır. Avukatlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız, gelişmelerden basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye konuştu.