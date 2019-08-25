Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için dört gün boyunca HDP İl Başkanlığı önünde mücadele veren Hacire Akar ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Hacire Akar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek kendisini tebrik etti.

Diyarbakır merkez Sur ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Akar'ın annesi Hacire Akar, geçtiğimiz günlerde polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulunmuş, ardından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek camını kırdığı bina önünde oturma eylemine başlamıştı.

HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunduğu da öğrenilen anne Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın da 1994 yılında PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü belirlenmişti.

Anne Hacire Akar, dün oğlu Mehmet Akar'a polisin ulaşmasının ardından HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemini sonlandırmıştı.

Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için dört gün boyunca HDP İl Başkanlığı önündeki mücadelesiyle oğlunu terörün pençesinden kurtarmıştı.