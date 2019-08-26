Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

15 Temmuz ihaneti sonrası kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan ve 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden açılan Türkiye Adalet Akademisi kapılarını ilk defa gazetemize açtı. Akademinin yeni yol haritasını anlatan Başkan Muhittin Özdemir’in sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

∂ Türkiye Adalet Akademisi’nin faaliyetlerinden kısaca bahseder misiniz?

Türkiye Adalet Akademisi 2003 yılında kuruldu. Akademide örgütlenen FETÖ’cüler, hâkim ve savcı adaylarını kendilerine çekmek için çalışmalar yürütmüş. 2014 yılında yönetim değişti. Yeni gelen yönetim FETÖ ile üst düzey bir mücadele yaptı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 10 binin üzerinde hâkim ve savcı akademimiz tarafından yetiştirildi. Biz bir kavşak noktasında gibiyiz. Hâkim ve savcı adayları meslek öncesi eğitim, meslekteki hâkim ve savcılar da meslek içi eğitim almak üzere akademiye geliyor.

∂ Hâkim ve savcı adaylarına kimler eğitim veriyor?

Yargıtay ile Danıştay üyeleri, tetkik hâkimleri, ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri hâkimleri eğitim veriyor. Eğiticilerimiz, usta-çırak ilişkisi içerisinde, kendi meslektaşlarını yetiştirme konusunda katkı sunuyorlar. FETÖ nedeniyle yaşanan ihraçlardan sonra çok sayıda hâkim ve savcı adayına eğitim verilerek sisteme kazandırıldı. Artık akademi normalleşme sürecine girdi ve şimdi de eğitimin kalitesini artırmaya yönelik yeni çalışmalar yapıyoruz.

∂ Akademide sabit çalışacak öğretim görevlilerini neye göre seçiyorsunuz?

Yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de Akademide kadrolu öğretim üyesi çalıştırılması oldu. Şu anda 5 tane öğretim üyesi çalışıyor. Yaptığımız başka bir yenilik de, Akademi bünyesinde eğiticileri eğitim öncesinde ve sonrasında bir araya getirerek, problemlerin ve çözümlerin tartışabileceği bir zümre sistemi gibi eğitim kurulları sistemi kurmak oldu.

“GÜVEN VEREN ADALET İÇİN...”

∂ Akademi, 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden kuruldu. Yeni dönemde neler yapıyorsunuz?

Biz de söz konusu kararnameyle görev başladık sayılır. FETÖ süreci nedeniyle yargının birçok karar tartışılır hale geldi. Ancak Bakanlık bunun önüne geçmek için bir yargı reformu stratejisi açıkladı. Bu belgenin sloganı, ‘Güven veren adalet’. Bizim sloganımız da ‘Güven veren adalet için etkin eğitim.’ İlk yaptığımız şey, akademinin işleyişine dair kurumsal yapıyı yenilemek oldu. Adayların meslek öncesi eğitimlerine yönelik müdürlüğümüzün yanı sıra görevdeki hâkim savcılara yönelik meslek içi eğitim müdürlüğümüz de var. Bu iki birimin yanına ‘Kişisel Gelişim Eğitim Merkezi’ adında yeni bir alan ekledik. Özellikle kamuoyuna yansıyan savcının halı sahada top oynarken ortaya çıkan durum ya da duruşmalarda avukatlarla yaşanan iletişim tartışmalarının olmaması için kişisel gelişim, öfke kontrolü, hukuk dili ve adalete olan inanç gibi spesifik konuların ders olarak işleneceği bir merkez kurduk. Burada psikolog ve sosyal çalışmacı gibi kişiler çalışacak. Buradaki eğitim kalitesinin ölçülmesi için de ayrıca bir merkez kurduk. Daha önce kurulu olan İnsan Hakları Merkezi’ni de aktif hale getirdik.

∂ Şu anda ne gibi çalışmalarınız var?

Ülkemizde adaleti içselleştiren hâkim ve savcılar yetiştirmek amacıyla, sürdürülen eğitimi reforme etmek için çalışma başlattık. Bu çalışma, 3 ayaklı olacak. Birinci aşama müfredatın belirlenmesi, ikincisi müfredatın nasıl vereceğimize ilişkin bir modül yazılması, üçüncüsü de klasik eğitim sisteminin yanı sıra uzaktan eğitim metodunun hayata geçirilmesi olacak. Birinci aşamayı Kasım ayına kadar tamamlayacağız.

UZAKTAN EĞİTİM GELİYOR

Türkiye Adalet Akademisi Başkan Muhittin Özdemir, uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin “İlk kez farklı bir alanda görevlendirilen hâkimleri interaktif ortamda eğiteceğiz. Bilgisayar ortamından interaktif olarak hem belge paylaşımı yapmak, hem de soru sorulabilen canlı bir eğitim modülü geliştirmek için çalışıyoruz. Sanal eğitim gibi olacak. Kanunun değişmesi durumunda da Mevzuat Genel Müdürlüğü’nden bir hâkimimiz burada onu anlatacak” dedi.

ON ALTI ÜLKEDEN TALEP VAR

Adalet Akademisi Başkan Özdemir, 95 ülkeyle hukuki görüşmelerde bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

Özellikle Türki Cumhuriyetler, Afrika, Orta Asya, Arap ülkeleriyle yoğun bir eğitim trafiğimiz var. Fransa hâkimlik okulu bizi ziyarete gelecek, Almanlarla bir programımız var. Örneğin, en son Katar’dan bir heyet UYAP sistemini öğrenmek için geldi. Kazakistan’dan bir heyet adli tatili araştırmak için geldi. Akademide görev yapan hocalarımızdan birisi Maldivler’e aile mahkemelerini anlatmaya gidecek. Türk yargı sistemi hakkında bilgi almak için de Çin’den bir heyet geldi. Şu anda 16 ülkenin bizim ülkemize gelme talebi var. Bunlara yönelik Rusça, Arapça ve İngilizce konuşanlara yönelik uluslararası bir eğitim programı yapacağız.

TECRÜBE EKSİKLİĞİ EĞİTİMLE KAPATILIYOR

Türkiye Adalet Akademisi Başkan Özdemir, 15 Temmuz’dan sonra erken kura çekerek göreve başlayan hâkim ve savcılara yönelik eğitim çalışmaları hakkında ise şu bilgileri paylaştı: FETÖ terör örgütü nedeniyle hâkim ve savcıların ihraç edilmeleri sonucu erken kura çekenler oldu. Bu hâkimlere yönelik de bizim bölge adliye mahkemelerinde zorunlu eğitimlerimiz var. 2 bin 800 kişiye eğitim verdik. Örneğin, aile hâkimleri, bulundukları bölge adliye mahkemelerinin aile hukukuna bakan dairelerinde 15 gün süreyle kıdemli hâkimlerden sordukları soruların cevaplarını alıyorlar. Bunu telafisi etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle meslek içi eğitim faaliyetlerini ağırlık verdik. 2018 yılında 70 program yaptık. 4 bin 709 ilk derecede mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcının yanı sıra, BAM’larda 759 kişiyi eğittik. Kıdem ve tecrübe eksikliğini eğitimlerle kapatmak istiyoruz.