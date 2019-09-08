Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanının tarafsız olmadığını savunan Kılıçdaroğlu “Aydın’dan çağrı yapıyorum. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Bunun için yeri geliyorsa anayasanın değişmesi lazım. Diyorsanız ki vatandaşın bilgisine sunalım, gelin referandum yapalım. Soralım, cumhurbaşkanı taraflı mı olsun tarafsız mı olsun. Vatandaş diyorsa ki ‘cumhurbaşkanı taraflı olsun’, söz bir daha bir şey söylemeyeceğim. Ama ‘cumhurbaşkanı tarafsız olsun’ diyorsa o zaman değiştirelim bunu” ifadelerini kullandı.