Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte İzmir’de yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nu ziyaret etti. Burada teröre kurban giden Eren Bülbül adına kurulan kütüphaneyi hizmete açan Yıldırım çifti, vatandaşlara da elleriyle aşure dağıttı.