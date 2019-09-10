Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte İzmir’de yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nu ziyaret etti. Burada teröre kurban giden Eren Bülbül adına kurulan kütüphaneyi hizmete açan Yıldırım çifti, vatandaşlara da elleriyle aşure dağıttı.
Yıldırım aşure dağıttı
10.09.2019 - 03:09 | Son Güncelleme: 10.09.2019 - 03:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret ederek vatandaşlara aşure dağıttı.
Etiketler : binali yıldırım,semiha yıldırım,aşure,
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