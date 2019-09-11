Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun, dün bir radyo programındaki mülakatının bir bölümünde otoyollardaki standardın yükselmesi sonucu hız sınırının artırılması yönündeki değerlendirmesi basın yayın kuruluşlarına yansımıştır. Söz konusu mülakatta Sayın Bakanımız, bu konunun değerlendirilmekte olduğunu, gelen talepler çerçevesinde yüzde 5’lik bir artış çerçevesinde çalışmanın yapılacağını belirtmesiyle birlikte söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 'Hız limiti 140 kilometreye çıkarılıyor' şeklinde basına yansıyan haberlerin aksine, henüz çalışma aşamasında olunduğu, konunun tüm yönleriyle değerlendirildiği ifade edilmiştir" denildi.
İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması
11.09.2019 - 13:06 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, otobanlarda hız limitinin 140 kilometre/saate çıkarılacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,hız limiti,açıklama,story_,
649636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/649636.aspx
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