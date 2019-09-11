Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü.

Toplantıyı değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer toplantının olumlu bir havada gerçekleştiğini kaydetti.

Toplantının ardından bilgi veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir kesimi hedef alan mantık içerisinde değil, sağlıklı uygulamalar yapmak anlayışı içerisinde herkese öneri ve tavsiyelerde bulunduğunu bildirdi.

Belediye başkanlarının daha sonraki süreçte 5’er dakikalık söz almak suretiyle görüşlerini açıkladıklarını, illeriyle ilgili sorunları dile getirdiklerini belirten Büyükkılıç, sonraki süreçte ilgili bakanların bu sorun ve tespitlere cevap verdiğini kaydetti.

Komisyon kurulması yönünde bir karar alındığını ifade eden Büyükkılıç, “Oluşturulacak olan yerel yönetimler ile ilgili yasa açısından yapılacak olan çalışmada bakanlarımız ve belediye başkanlarımızın ortak yapacağı çalışmanın kararı alındı. Ayrıca bir whatsapp grubu kurulmak suretiyle, hiç kimse birini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde bir grup oluşturarak gerektiği zaman rahatlıkla görüşme sağlanması kararı alındı. Ilıman bir iklim içerisinde, milletin özlediği, yapılması gereken özel bir çalışmaydı” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Büyükkılıç, “Bakanlar, belediye başkanları, ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir CHP’li belediye başkanlarının da katılacağı, katkı sağlayacağı, ayrıca değişik siyasi partilere mensup ilçe belediyelerinin de bu oluşum içerisinde yer alması konusunda Cumhurbaşkanımız irade belirtti. Fuat Oktay da, önümüzdeki hafta muhtemelen davet edeceğini, bu çalışmayı hızlı bir şekilde başlatacaklarını ve bu yapılan çalışma sonrası da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerekiyorsa yasa tasarısı, gerekiyorsa Cumhurbaşkanımızın çıkaracağı kararnameler ya da bakanlar bağlamında yönetmelikler yani burada halkın huzuru için, insanlara hizmet etmek için mazeret üretmeyin hizmet üretin anlayışı içerisinde ayrım gözetmeden tüm başkanlarımıza fırsat verecek bir yaklaşım sergilendi” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir buluşmanın olduğunu hatırlamıyorum. Dertlerin en ince detayına kadar konuşulduğu, siyasi partisine bakılmaksızın gerekli uyarı ve ikazların yapıldığı, Cumhurbaşkanımız ilk yarım saatlik dilimde yaptığı konuşmada da mesajı çok net bir şekilde verdi. Özellikle terör konusundaki hassasiyetler iletildi. 15.5 yıldır belediye başkanlığı yapan birisi olarak çok özel bir buluşmaydı benim için” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıyı büyük Türkiye buluşması diye niteleyerek, “Güzel bir ortam içerisinde bütün belediye başkanları kendi illeriyle ilgili sorunlarını açık bir şekilde anlattı. İlgili bakanlıklar nezdinde değerlendirilip toplantının sonunda hangi büyükşehir belediye başkanı hangi sorunu iletmişse onun cevapları ilgili bakanlar tarafından verildi. Belediye başkanları, Cumhurbaşkanımıza böyle bir toplantının yapılmasından dolayı teşekkürlerini ifade ettiler. Güzel bir Türkiye buluşmasıydı. Bu toplantıların periyodik aralıklarla devam etmesi noktasındaki temennilerini de ifade ettiler” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gelir adaletinin sağlanması ile ilgili yapılması gerekenler, öneriler, bunları söyledik. Her belediye başkanı kendi şehri ile ilgili bakanlara anlattılar. Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili komisyon kurulmasını, Meclis’te alınması gereken kararlar varsa Meclis açıldığında yetiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılması gereken ne varsa hızlı bir şekilde bu kararları alacağını, ilgili bakanlıkların yakın takipçisi olacağını söyledi. Her belediye başkanımız masaya gelirken elindeki sorunları çözme kapasitesine ulaşmış, ilgili bakanlarla konuşmuş, komisyonlarda bu sorunların hukuki alt yapısının hazırlanmış olarak görmenin büyük bir mutluluğunu yaşadı” açıklamasında bulundu.

"ÇOK FAYDALI, GÜZEL, SICAK BİR TOPLANTI OLDU"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı bütün belediye başkanlarının konuşmalarını kendisi de ayrıca not aldı. Bizim açımızdan çok faydalı, güzel, sıcak bir toplantı oldu." dedi.

Söz alan bütün belediye başkanlarının, büyükşehir belediyelerinin yaşadığı sorunlardan bahsettiğini dile getiren Büyükerşen, CHP'nin buradaki sözcülüğünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını ifade etti.

Daha sonra CHP'li belediye başkanlarının ayrı ayrı söz alarak mevcut sistemde yaşadıkları güçlükleri ve bunların nasıl aşılacağını anlattığını belirten Büyükerşen, toplantıda, büyükşehir belediyelerinin il hudutlarındaki sorumluluklarının artmasına rağmen imkanlarının daraldığından, borçlarının fazlalığından ve yeni gelir kaynakları oluşturulması gerektiğinden bahsedildiğini söyledi.

Büyükerşen, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı bütün belediye başkanlarının konuşmalarını kendisi de ayrıca not aldı. Müzakerelerin sonunda özellikle 'Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'nun değişmesi ve yeni sistemin nasıl olması' konuşuldu. İlgili bakanlar ve bürokratlarla çalışmaların südürülmesi, TBMM'ye kanun teklifi veya tasarısı şeklinde konu intikal ettirildiğinde, komisyonların çalışmalarında belediyeleri temsilen bazı belediye başkanlarından oluşan bir grubun görüşlerinin devamlı alınması gerektiğine işaret edildi. 'Sayın Ekrem İmamoğlu, ben, Ankara ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere belediye başkanlarından görüş bildirmek isteyenler o komisyonlarda dinlenmeli ve çalışma yapılmalı' denildi. Bizim açımızdan çok faydalı, güzel, sıcak bir toplantı oldu. Belediye başkanlarımız, bizzat bakanların kendileriyle ayrı ayrı temas etme fırsatı buldu."

Büyükşehir belediye başkanlarının her birinin yerel yönetimler sistemi ve belediyelerde yaşanan sorunlara ilişkin dosyalarla toplantılara geldiğini belirten Büyükerşen, "Onları da hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem de bakanlara ilettik. Bakanlar hepsiyle ayrı ayrı ilgilenecekleri sözü verdiler. Çok ümitli şekilde ayrıldık." dedi.

"ANA KONU BELEDİYELERİN EKONOMİK KRİZİYDİ"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da işten çıkarmaların hiçbirinin keyfi olmadığını söyledi.

Bugünkü toplantının ana konusunu "belediyelerin düştüğü ekonomik krizin" oluşturduğunu belirten Karalar, hiçbir belediyenin şu anda vatandaşına, milletine, kentine hizmet edebilir durumda olmadığını ifade etti.

Bu şehirler arasında Adana'nın en kötü durumda bulunduğunu belirten Karalar, Adana'nın gelirinin yüzde 65'e yakınının işçiliğe gittiğini, bu şekilde işlerin yürümesinin mümkün görünmediğini anlattı.

Karalar, hizmet üretemeyen belediyeyi hizmet üretebilir hale getireceklerini ifade ederek, belediyelerde çalışmadan, işe gelip gitmeden maaş alanların olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden bu yana gerilen Türkiye'nin "bugünden sonra yumuşayacağını" ifade ettiğini aktaran Karalar, "Çok faydalı bir toplantı oldu. Biz de çok mutlu olduk. Biz, bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza bu toplantıyı tertiplediği, bakanlarla bizi buluşturduğu, gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

"OLUMLU BİR HAVA VARDI"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de toplantıda muhalefet partisinin belediye başkanlarının da bulunmasının önemine dikkati çekti.

Toplantı salonunda olumlu bir hava olduğunu belirten Seçer, bu başlangıcın devamının gelmesini temenni etti.

Hem CHP'ye hem de AK Parti'ye mensup belediye başkanlarından bir komisyon oluşturulduğunu dile getiren Seçer, bu toplantıların istikrarlı şekilde devamının fayda sağlayacağına işaret etti.

Seçer, belediyelerin ekonomik olarak önemli sıkıntılar yaşadığını, bu durumun zaman zaman radikal önlemler almaya yol açtığını, bunun anlayışla karşılanması gerektiğini kaydetti.

"CUMHURBAŞKANI İSİMLERİ KENDİSİ BELİRLEDİ"

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına açık konuşmasında işten çıkarmalarla ilgili eleştirilerde bulundu. Toplantıda bunlar gündeme geldi mi?" sorusuna Büyükerşen, "Münhasıran 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' için söylemedi. Genelde bütün belediyeler için söyledi. Bunun için olunca da sadece muhalefet partileri büyükşehir belediyeleri değil, aynı zamanda iktidar partisinin belediyelerini de kapsayan bir konuşma oldu. Meseleye hukuki yönden, insanlık yönünden, vatandaşların ekonomik durumundan baktı." yanıtını verdi.

Büyükerşen, sadece İstanbul'da değil pek çok yerde işten çıkarmaların olduğunu, bazı yerlerde bunların zaruretten kaynaklandığını söyledi.

"Üç büyükşehire kayyum atanması toplatıda gündeme geldi mi?" sorusunu Büyükerşen, "Hayır, gelmedi." diye yanıtladı.

"Toplantıda kurulması kararlaştırılan komisyonda hangi belediye başkanları olacak?" sorusu üzerine Büyükerşen, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bendeniz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer AK Partili belediyelerden arkadaşlarımız var. Cumhurbaşkanı kendisi isimleri belirledi." dedi.

"MÜTEŞEKKİR OLDUĞUMU İFADE ETTİM"

Büyükerşen, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın toplantıya katılmadığının" hatırlatılması üzerine Savaş'ın yurt dışı seyahati nedeniyle toplantıda bulunamadığını kaydetti.

Vahap Seçer de bir soru üzerine CHP'li belediyeler olarak bakanlıklarda bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Genel sekreter atayamadık, henüz onların 'olur'u gelmedi. Bazı konularda beklemedeyiz. Bazı konularda da açıkçası, örneğin Mersin'de raylı sistem projemiz var, Cumhurbaşkanlığında yatırım programına alınması bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı bunu onayladı. Bu olumlu bir şeydir. Ben, CHP'li belediye başkanı olarak kendisine müteşekkir olduğumu ifade ettim. Bundan sonraki süreçte de kurumlarda bekleyen evraklarımızın süratle işleme konulmasını kendilerinden istedik."