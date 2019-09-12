Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylem yapan ailelerin sayısı yeni katılımlarla 23 oldu. 22 yıl önce 18 yaşındaki oğlu Ercan Karaman’ın PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirten baba Mehmet Karaman, bu nedenle annelerin yaptığı oturma eylemine katıldığını söyledi. Bugüne kadar çocuğundan haber almadığını ifade eden Karaman “Ya cenazesini istiyorum ya da haber almak istiyorum. Oğlum dağa gitti, benim ciğerim yanmış. Yirmi iki sene, kolay değil” dedi.

GÖTÜRÜLDÜĞÜNDE 15 YAŞINDAYDI

Ailelere katılan Fatma Akkuş da kızı Songül Akkuş’un beş sene evvel kandırılarak dağa götürüldüğünü, sosyal medyada kızının terör örgütüne katıldığına ilişkin görüntüleri izlediğini anlattı. Küçük yaşta kızının kandırıldığını vurgulayan Akkuş, “Partiye geldim, bana hiçbir bilgi vermediler. Hiç haber alamadım. Götürdüklerinde 15 yaşındaydı. Kızımı kandırıp götürdüler, beş senedir haber alamıyorum. Annelere destek olacağım” ifadelerini kullandı.

BİZ ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ

Erzurum’dan gelen Halime Şehitoğlu ve Macide Uslu da yeğenleri için oturma eylemine katıldı. Macide Uslu, yeğeninden beş senedir haber alamadıklarını belirterek “HDP’nin milletvekillerine seslenmek istiyorum, kendi çocukları Avrupa’da gezsin, bizim çocuklarımız da alıkonulsun. Bu Müslüman işi mi? Biz çocuklarımızı istiyoruz. Onlar isteseler, çocuklarımızı getirirler. Kürt Türk kardeşiz. Bizim ayrımız gayrımız yok” diye konuştu. Halime Şehitoğlu ise “Çocuklarımızı istiyoruz. Herkes hayatını yaşarken biz çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Bu topraklar herkese yeter, nedir bu zalimlik?” diyerek tepkisini dile getirdi.

BU ÇAĞRI SİYASET ÜSTÜ

Annelerin HDP önündeki oturma eylemine destek veren aralarında şehit ve gazi yakınlarının da yer aldığı çok sayıda kişi destek ziyaretinde bulundu.

Şehit annesi Sultan Bilden oturma eylemine katılan annelere destek için geldiklerini belirterek “Bütün annelerimizin ciğeri aynıdır. Annelerimizi üzmesinler, annelerimizi sokağa dökmesinler. Bir an evvel çocuklarını versinler” dedi.

1992 yılında polis eşi Diyarbakır’da şehit olan Nuran Akgüneş ise “Şehit eşi olarak buraya desteğe geldim. Acımız birdir, acılarını paylaşmak için buraya geldim” ifadesini kullandı.

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır da annelerin çağrısının siyaset ve ideolojilerin üstünde olduğunu vurgulayarak “Bazıları, ‘Niye HDP önünde duruyorsunuz?’ diyor. Annelerin vicdani ve yüreği sağduyuludur, onlar çocuklarının nasıl gittiğini bilirler. Anneler bu işe bulaşırsa Allah’ın izniyle bu topraklar güler, anneler, aileler, çocuklarımız güler. Korkmaya gerek yok. Anamız, babamız gelsin otursun. ‘Ben artık çocuğumun ölmesini istemiyorum’ desin” ifadelerini kullandı.

Bu arada annelere destek için, Kocaeli’den 50 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi bugün Diyarbakır’a gidecek.

NEVİN GÖKÇEK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, Diyarbakır’da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Çocukları kayıp annelerle sohbet eden Gökçek, gözyaşlarını tutamadı. Nevin Gökçek “Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin, kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Hepimiz kardeşiz. Bu anaların haklı ve onurlu mücadelesi mutlaka kazanacak” dedi.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ BABASININ ÖLÜM HABERİYLE YIKILDI

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemine, kaçırılan kuzeni Süleyman Çetinkaya (18) için katılan Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Baygınlık geçiren Bozkurt’a 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu. “Başlarım sizin Kürdistan davanıza” diyerek eylemin sembol ismi hâline gelen Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.