Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde emekli başçavuş olduğu öğrenilen İ.S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı
13.09.2019 - 16:16 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya merkezli düzenlenen Fetuhlahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da emekli bir başçavuş gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Emekli başçavuş,fetö,gözaltı,
650113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650113.aspx
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