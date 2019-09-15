Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 13’üncü günde 32’ye yükseldi. Anne direnişine Bitlis’ten 3 aile katıldı. HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Faruk Kılıç için gelen Fadıl Kılıç şöyle konuştu: Ahlat Üniversitesinde okuyordu. Burs başvurusu da yapmıştı. Parası da gelmiş. Şu an bankadadır. En son konuştuğumda Bitlis’te boşluk var Ahlat’tan kaydımı oraya aldıracağım dedi. Sabah olunca telefonuna ulaşamadım. Dediler çocuğu dağa kaçırmışlar. O günden beridir çocuğumuz sağ mı ölü mü hiçbir haber alamıyoruz. Dağa kaçırıldığına eminim. Çocuğumda da onlara karşı bir sempati yoktu. Bunlar resmen zulüm yapıyorlar. İsrail bile bunu yapmaz. Gençlerimizi dinden uzaklaştırıyorlar. Yeter artık bu zulmü gariban insanların üstünden kaldırsınlar. Milletin oğullarını geri göndersinler. Oğluma da sesleniyorum. Oğlum geri gel. O yol kötü bir yoldur. Din yolu değildir. Dinimizden başka hiçbir yol bize yaramaz.

SONUÇ ALMADAN GİTMEM!

Bitlis Güroymak’tan gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oğlu Çetin Yolaçan için gelen Ubeydullah Yolaçan ise “Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Devlet de bize yardımcı olsun. 5 yıl önce İstanbul’dan gitti. Bugüne kadar hiçbir haber alamadık. Dağa gitmiş. Lice’ye gittim. Göstermediler. Kobani’ye gittiğini söylediler. Daha bir haber alamadım. Onun hasretindeyim. Oğlumu istiyorum. Oğlum gelsin. İki çocuğu var. Gelsin çocuklarına baksın. Artık ben yaşlıyım bakamıyorum. Perişan olmuşum” diye konuştu.

GÖZÜMÜZ HEP YOLLARDA...

İki çocuğuyla beraber eşi Çetin Yolaçan için gelen Gülcemal Yolaçan da “Ben de eşimi istiyorum. Artık gelsin iki tane çocuğu var. Ölü mü sağ mı bilemiyoruz. Eğer sağsa söylesinler. Ölüyse söylesinler. Hiçbir haber alamıyoruz. En son konuştuğumda telefon elinden düştü. Ondan sonra bir haber alamadım. Eğer ölüyse söylesinler. Biz de bilelim. Hep gözümüz yollarda” ifadelerini kullandı.

Bu arada oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları ve tehdit edildikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

ONLARIN ÇOCUKLARI AVRUPA’DA

Oğlu için nöbete gelen 82 yaşındaki Hurinaz Omay HDP’yi kastederek “İnsanların ciğerlerini yakıyorlar” dedi. Anne Omay şunları söyledi: HDP milletvekilleri oturuyorlar yerlerinde insanların çocuklarını getirsinler. Çocuğu getirin derdimi derman edin. Oğlum askerliğini yaptıktan sonra 22 yaşındayken kandırıldı. İki çocuğu var. Kuzumu getirin ne olur kuzumu. Onların çocukları Avrupa’da, Amerika’da benim çocuğu getirsinler. Kandil ve Mahmur kampına gittim ama ne kendisini gösterdiler bana ne de bana bir bilgi verdiler. Madem Kürtlerin hakkını savunuyorlar neden Kürtleri öldürüyor, çocuklarını kaçırıyorlar. Bunlar Kürtlerin hakkını değil, kâfirlerin hakkını savunuyor” dedi.