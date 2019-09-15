Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Kardeşköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Taziye evinde, eşi ile bir süredir sorunlar yaşayan ve ayrı yaşayan G.C. taziye evine gelerek, eşi F.C ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kavgayı ayırmaya çalışan Tuncay Ardıç (28) bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ardıç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan G.C’yi yakalamak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.