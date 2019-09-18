Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, HDP’li Başkan Taş’ın “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapma”, suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 kovuşturma bulunduğu belirtilerek, 12 Eylül’de Ağaçkorur Mahallesi’nde 7 vatandaşın şehit olduğu hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının “silahlı terör örgütüne üye olma”, “terör örgütü propagandası yapma”, “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” suçlarını esas olarak başlattığı soruşturmada Kulp Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla önceki gün tutuklandığı ifade edildi. Taş’ın, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddelerine istinaden geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Belediye Kanununun 45 ve 46. maddeleri kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet’in Kulp Belediye Başkan vekili olarak Valilikçe görevlendirildiği kaydedildi.