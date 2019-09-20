Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖLÜM HÜZÜN GÖZYAŞI

Terör örgütü PKK, 35 senedir sürdürdüğü kanlı saldırılarıyla binlerce sivili katletti. Ülkenin dört bir yanındaki ailelere hafızalardan silinmeyen acılar yaşattı. Örgüt son olarak Kulp’ta ekmek parası için odun toplayan işçilere saldırdı. Yedi vatandaşımızı şehit etti. On üç çocuğu yetim bırakan katliamdan geriye kapanmayacak yaralar, acı, gözyaşı ve gerçekleşemeyen hayaller kaldı. İşçilerden kimi kazancıyla bakkal dükkânı açma kimi okul harçlığını çıkarıp polis kimi de asker olarak ülkeye hizmet etme, bazıları ise evlilik hayali kuruyordu.

YETİM VE ÖKSÜZ KALDILAR

Saldırının hayattan kopardığı 15 yaşındaki Ömer ve ağabeyi 22 yaşındaki Abit, yedi sene evvel annelerini, beş sene evvel de babalarını kaybetti. Birbirlerine sarılıp hayat mücadelesi veren 13 yetim ve öksüz kardeşten ikisi terörün kurbanı oldu. Ağabey Mehmet Salim Yıldız, iki kardeşini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşıyor.

GURBETTEN TABUTA...

Ağabey Yıldız, kardeşlerinin ekmek parası ve okul harçlığı biriktirmek için çalıştığını söyledi. “Ömer 15 yaşındaydı. Sekizinci sınıfa gidiyor, okul harçlığı için çalışıyordu. Ömer’in hayali teröristlere karşı mücadele etmek için polis olmaktı. Ömer ve Abit, Karadeniz’e fındık toplamaya gitmişlerdi. Geldikten iki gün sonra şehit oldular” diyen Yıldız, kardeşi Abit Yıldız’ın en büyük hayalinin asker olarak ülkesine hizmet etmek olduğunu belirtti. Yıldız, kardeşi Abit’in aynı zamanda evlenip yuva kurmak istediğini anlatarak para biriktirmek için çalıştığını sözlerine ekledi.

HER TÜRLÜ ÖLÜYORUZ

Kardeşleri Ömer ve Abit’in şehadet haberini vatani görevini yaptığı Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde öğrenen Niman Yıldız, izin alarak memleketine geldi. “Haberi aldığımda dünyam yıkıldı. Ekmek kazanamayacak mıyız? Çalışsak öldürüyorlar, çalışmasak açlıktan öldürüyorlar. Bunlar neyin peşinde?” ifadelerini kullanan Yıldız, kendilerine sahip çıkacak anne ve babalarının olmadığını, çalışarak ekmek paralarını kazandıklarını söyledi.

ACISIYLA YAŞAYACAKLAR

Katliamdan yaralı kurtulanlar ise saldırının ağır izleri ile hayatlarını sürdürecek. Tedavisi süren yaralılardan 21 yaşındaki Zeynel Abidin Yıldız’ın sağ kulağında kalıcı işitme kaybı oluştu, aynı yaştaki Mahsum Ekmen ise bir gözünü kaybetti. Genç Abidin “Kafamı sabit tutamıyorum. Çevremdekilerle işaretle anlaşmaya çalışıyorum. Çağırdıklarında duymuyorum” dedi.

ANNELER TERÖRÜ BİTİRECEK

Evlat nöbetine Türkiye’nin dört bir yanından destek ziyaretleri devam ediyor. Abdülhamid Han’ın dördüncü kuşaktan torunu, Harun Abdülkerim Osmanoğlu’nun kızı Nurhan Osmanoğlu ve iş adamı Mahmut Küçükdoğan, ailelerle bir araya gelerek desteklerini iletti. İş adamı Küçükdoğan “Bundan sonra hiçbir annenin yüreği yanmasın. Anneler ağlamasın, dağdaki çocuklar gelsinler ve dağa gidişin önü kesilsin. Ben inanıyorum ki, bu sonun başlangıcı, bu anneler bu terörü bitirecekler. Çocukların gitmemesi adına buranın çok daha coşkulu olması lazım” dedi.

İÇİ BOŞ MEZARA HER GÜN GÖZYAŞI

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatarak evlat nöbeti tutan aile sayısı 43’e yükseldi. On altı yaşında dağa kaçırılan kızı için Konya’dan gelerek eyleme katılan anne Yıldız Ballı, beş sene evvel İstanbul Esenyurt’tan 16 yaşındaki kızı Yasemin Ballı’nın sabah işe gittiğini, o tarihten itibaren evladından haber alamadığını söyledi. Maddi durumu olmadığı için evladını okutamadığını anlatan Ballı, beş yıldır kızının hasretiyle yandığını belirtti. Ballı, 10 gün önce kızının 2018’de öldüğünü internetten öğrendiğini, ancak bu habere inanmadığını dile getirdi. “Kızım öldüyse eğer cesedini bana gönderin” ifadelerini kullanan Ballı, şöyle konuştu:

ÖLDÜĞÜNE İNANMIYORUM

Konya’da kendimce mezar hazırladım. Hep o mezara giderek ağlıyorum. Ancak içi boş bir mezar. Güvenlik güçlerinin kızımın öldüğüne dair herhangi bir tespiti yok. Benim kızım ölmedi, inanmıyorum. Çünkü kimse bana bilgi vermedi. Cenazesi gelmedi ki. Anlamıyorum, niçin bizim evlatlarımız gidiyor? Boy boy kendi evlatlarının fotoğrafını internetlere atıyorlar. Yurt dışında okuyorlar. Bizim evlatlarımız nerede...

OKURKEN KAÇIRDILAR

Muş’tan gelen acılı baba Halit Altun ise, oğlu Muhsin Altun’un üniversite okuduğu sırada Kobani’ye Kaçırıldığını söyledi. Altın “Oğlum Muhsin Altun, Malatya İnönü Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği okuyordu. 2014’te Kurban Bayramı’na gelmesini bekliyorduk, belgesini alıp gelecekti ama aldığımız haber çocuğumuzun kayıp olduğuydu. Gitmediğim, aramadığım yer kalmadı, neticede oğlumun Kobani’ye katıldığını duyduk. Benim bir oğlum da asker, hem asker babası hem diğer çocuğumu da dağa götürmüşler. Ben devletimden destek bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, vatan, bayrak hepimizindir” dedi.

BEN EREN'İME KAVUŞAMADIM, ONLAR ÇOCUKLARINA KAVUŞSUN

Trabzon’un Maçka ilçesinde, iki sene evvel PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün (15) annesi Ayşe Bülbül, Diyarbakır’da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Bülbül “Maalesef ben Eren’imi kaybettim. Ben kavuşamadım, onlar çocuklarına kavuşsun. Analar ağlamasın isterim” dedi.

PKK KAÇIRACAKTI, JANDARMAYA SIĞINDI

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminde 17. gün geride kalırken terör örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gençleri ağına düşürüyor. Gençleri kandırıp dağa götürmek için her yolu deneyen eli kanlı örgüt, son olarak Diyarbakır’dan gezme vaadiyle Mardin’e götürdüğü 22 yaşındaki Y.B’yi kaçırmaya çalıştı. Terör örgütü tarafından dağa götürüleceğini anlayan genç, son anda kaçarak jandarmaya sığındı.

TOPLUCA TESLİM OLDULAR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı başarılı operasyonlar ise hain örgütte çözülmeleri artırdı. PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan barınaklarından kaçan dördü kadın altı terörist, Habur Kara Hudut Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FETÖ’DEN PKK’YA TERÖR DESTEĞİ

Bu arada çocukları dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır’daki eylemi sonrası paniğe kapılan PKK’ya yardım için darbeci Harbiyelilerin ailelerini sahaya süren FETÖ sosyal medyadan da Kandil ve siyasi uzantısı HDP’nin savunuculuğuna soyundu. FETÖ’nün yurt dışına firar eden örgüt elemanları sosyal medyadan, Diyarbakır’da evlatları için HDP binası önünde nöbet tutan annelerle ilgili tepki çeken paylaşımlar yapmaya başladı. Örgütün tetikçilerinin açıklamalarıyla özellikle annelerin eyleminin devlet operasyonu olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalıştığı görüldü.