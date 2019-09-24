Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları;

"Adaletsizlik ise istikrarsızlığı, güç mücadeleleri krizleri, israfı beraberinde getiriyor. İçinde bulunduğumuz kurum II. Dünya Savaşı sonrası bu adaletsizliği kurtarmak amacıyla kuruldu"

"Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin kol gezmesi kabul edilemez"

"Dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi de, kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir"

"Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu"

"Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocukların sayısı 500 bine yaklaşmıştır"

"Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Aylan bebekler bir değil, binler, milyonlar. Bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız"

"Ankara Zirvesi'nde çok önemli bir karara imza attık. Suriye'de kalıcı bir barışa ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğü kendiliğinden tesis edilmiş olacaktır. İdlib'teki katliamları ve potansiyel göç dalgasının önüne geçilmelidir"

"Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerdir. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur"

"Suriye’de DEAŞ’a karşı ilk ve en ciddi darbeyi vuran ülke Türkiye’dir. Fırat Kalkanı Harekâtı ile yaklaşık 3 bin 500 DEAŞ’lıyı etkisiz hâle getirerek, örgütün Suriye’deki çöküş sürecini başlattık"

"Suriye'de sağlayacağımız istikrar ortamı komşusu Irak'ı da rahatlatacaktır"

"Kıbrıs meselesi çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor"

"Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışıyla önemli bir işbirliği alanı olarak görüyoruz"

"Bir kaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürdüğü görüntüler vicdanları bile harekete geçirmiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Bu İsrail neresidir? Bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor. 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından 1949-1967'de İsrail neresiydi ve şuanda İsrail neresi?"

"Dünyada adaletsizliğin yaşandığı yerlerden birisi İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarıdır"

"Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına alıyor. İsrail devletinin sınırları neresidir. 1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır yoksa başka sınırları mı var?"

"Uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına somut destek vermelidir"

"Dünyamızda adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisi, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır"

"BM Güvenlik Konseri kararlarına rağmen Keşmir adeta abluka altında"

"Müslümanlar dünyada ayrımcılığa maruz kalanlar arasında ilk sırada"

Ayrıntılar geliyor...