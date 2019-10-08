Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.”
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
08.10.2019 - 10:06 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatıyla koordineli bir şekilde Irak’ın kuzeyi Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : tsk,mit,9 terörist etkisiz hale getirildi,
654988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654988.aspx
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