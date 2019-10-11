Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Barış Pınarı Harekâtı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabaha kadar Karargâh’taki çalışmalarını sürdürdü. Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekâtı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi. Daha sonra AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na gelen Bakan Akar, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Harekâtın büyük bir başarıyla sürdüğünü aktaran Akar “Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik’in değil, herkesin...” diye konuştu.

Bölgedeki Araplar ve Kürtlerin de TSK’ya destek verdiğini belirten Bakan Akar, “Atmamız gerek bütün adımları planımız çerçevesinde atıyoruz. Bu adımları atarken de bölgenin hassasiyetlerine dikkat ediyoruz” diye konuştu.

MEVCUT PİLOTLARLA HAREKÂTI YAPIYORUZ

Akar, ayrıca FETÖ’den sonra pilotlarda azalma olduğu yönündeki endişelere de “Azalma olsa da mevcut pilotlarımızla operasyonu eksiksiz yürütüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, sivil hassasiyete önem verdikleri için operasyonun gece yerine gündüz yapıldığını söyledi. Edinilen bilgiye göre Akar “En iyi hazırlandığımız operasyon bu oldu. Operasyon çok iyi gidiyor. Örgütü şaşırtmak için o saatte operasyonu başlattık” dedi.

