Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoru yıkmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm yurtta büyük heyecan oluşturdu. Vatandaşlar, Mehmetçik için dua edip destek mesajları paylaştı. Ancak ağaç katliamı gibi bahanelerle hükümet karşıtı bütün eylemlere destek çıkan ünlüler Mehmetçik için küçücük bir mesajı esirgedi. Cem Yilmaz, Tarkan, Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan gibi bütün kazancını bu millete ve vatana borçlu olan ünlüler sessizliğe gömüldü. Vatandaşlar ünlülere tepkisini “Siz kimin sanatçısısınız” sözleriyle dile getirdi.

BİR TWEET BİLE ATMADILAR!

Gezi dönemi boyunca sosyal medyada oldukça aktif olan, yer yer eylemlere katılıp sözde 'kanaat önderliği'ne soyunan ünlülerin, 'Barış Pınarı Harekatı' gibi önemli bir olay karşısında sessiz kalıp bir tweet bile atmayı gerekli bulmadıkları görüldü. Doğa katliamı bahaneleriyle gündemi meşgul eden bu isimlerin, şehit ve yararlıları görmezden gelmeleri tepki ile karşılandı.