Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Balıkesir'de eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ulaştırma Er Oğuzhan Er'in ailelerine başsağlığı diledi.
Bakan Akar şehit ailelerine başsağlığı diledi
11.10.2019 - 18:01 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 18:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Balıkesir'de eğitim sırasında şehit düşen Ulaştırma Er Oğuzhan Er'in ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.
Etiketler : Bakan Akar,
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